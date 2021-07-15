В Госдуме назвали условия для диалога с Киевом о транзите газа

«Мы всегда говорили, что мы заинтересованы в транзите газа через Украину. Да, в меньших объемах, потому что они сами виноваты — надо было свои системы модернизировать и договариваться, а не шантажировать. Также говорили и о продолжении транзита после истечения контракта при условии обеспечения безопасности и надежности поставок; объемы также обозначали в промежутке от 40 до 60 млрд куб. м в интересах снабжения Центральной и Восточной Европы. Но “Нафтогаз” (организатор транзита. — “Известия”) сделал всё для того, чтобы это разрушить. Они пытались говорить с Россией с позиции силы и шантажа, а надо садиться и договариваться об условиях транзита — с нами, с европейскими партнерами; может, вернуться к идее консорциума по управлению газотранспортной системой Украины, но только не с позиции силы», — подчеркнул в беседе с «Известиями» депутат.
Ранее, 13 июля, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «единственный приемлемый вариант» компенсаций от запуска газопровода «Северный поток — 2» — новый контракт на транзит российского газа в объеме 45−50 млрд куб. м в год на следующие 15 лет. При этом должны быть обеспечены финансовые гарантии европейских банков или компаний.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о том, что у них разные взгляды на ситуацию, связанную со строительством газопровода «Северный поток — 2».
При этом накануне Меркель отмечала, что понимает переживания Киева относительно потери транзита, но СП-2 не повлияет на процесс транспортировки российского газа через украинскую территорию.