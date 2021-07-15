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04:00 (мск), источник: Известия

Россия и республики Средней Азии проведут серию учений на афганской границе

В августе и в сентябре подразделения российских вооруженных сил проведут совместные учения с военными Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Согласно утвержденному Минобороны плану, основной упор в учениях будет сделан на борьбу с незаконными вооруженными формированиями, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Кроме того, войска будут отрабатывать противодействие попыткам дестабилизации обстановке в регионе.

Источник: Известия

Серия учений завершится совместными стратегическими маневрами вооруженных сил стран Шанхайской организации сотрудничества — «Мирная миссия — 2021».

С российской стороны будут задействованы силы 15-й миротворческой и 55-й горной мотострелковых бригад, а также аэромобильные подразделения 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Кроме того, участие в маневрах примут группы 2-й и 24-й отдельных бригад специального назначения, а также подразделения отдельных рот спецназа общевойсковых армий. Будут привлечены и авиагруппы российских баз в Киргизии и Таджикистане. А также системы противовоздушной обороны С-300, которые входят в состав 201-й военной базы.

Местность, на которой отрабатывают задачи совместные силы, по условиям напоминает Афганистан, и это предъявляет к военным особые требования. По словам Валерия Юрьева, участвовавшего в боевых действиях в Афганистане, в условиях высокогорья из-за нехватки воздуха затруднено передвижение как на технике, так и пешим ходом. В то же время иррегулярные формирования скрываются в горах, где их сложно обнаружить. Кроме того, в таких условиях возникают трудности со снабжением войск — бандгруппы устраивают засады на линиях коммуникаций и наносят удары по тылам.

Основу российского военного присутствия в среднеазиатском регионе составляет 201-я военная база в Таджикистане. В ее составе несколько мотострелковых батальонов, артиллерийский дивизион, подразделения обеспечения, а также авиагруппа, включающая боевые и транспортные вертолеты. Кроме того, в Киргизии в Канте развернута российская авиационная база, где несут службу штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8. Ранее «Известия» сообщали, что Минобороны планирует заменить самолеты на модернизированные Су-25СМ3.

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