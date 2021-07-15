03:11 (мск), источник: ТАСС
Лидер Кубы заявил о множестве раненных в столкновениях с протестующими сторонников властей
ГАВАНА, 15 июля. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель
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«Есть множество раненых со стороны народа, который пытался защитить порядок», — отметил он в эфире государственного телевидения.
В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации.
Президент
Позже власти страны сообщили, что в понедельник в некоторых районах Гаваны зафиксированы атаки на полицию, один из нападавших получил смертельные ранения.