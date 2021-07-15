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03:11 (мск), источник: ТАСС

Лидер Кубы заявил о множестве раненных в столкновениях с протестующими сторонников властей

ГАВАНА, 15 июля. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в среду, что множество сторонников властей страны получило ранения в столкновениях с участниками беспорядков и антиправительственных протестов в воскресенье.

Источник: AP 2021

«Есть множество раненых со стороны народа, который пытался защитить порядок», — отметил он в эфире государственного телевидения.

По словам президента, участники беспорядков «продвигают ненависть» и призывают к «линчеванию защитников Революции».
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В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации.

Президент Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей, отметив, что «всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки… требуют «гуманитарной интервенции», а также поощряют кампании, направленные на распространение идеи о том, что правительство якобы не может контролировать сложную эпидемическую ситуацию.

Позже власти страны сообщили, что в понедельник в некоторых районах Гаваны зафиксированы атаки на полицию, один из нападавших получил смертельные ранения.

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