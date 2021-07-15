В Роструде уточнили правила отстранения непривитых сотрудников

В письме также сказано, что такая мера предусмотрена в Трудовом кодексе РФ. В ст. 76 ТК РФ отмечено, что это можно сделать не только в случаях, которые перечислены в кодексе или федеральных законах. Обоснованием могут стать другие нормативно-правовые акты.
В письме также сказано, что вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям.
«Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)», — сказано в пояснениях Роструда.
Поэтому работодатель вправе отстранить сотрудника без сохранения заработной платы, речь идет в том числе и о тех, которые работают удаленно и не имеют противопоказаний к прививке.
Если работник против прививки, то компания должна запросить у него письменный отказ, после чего оформить приказ об отстранении без сохранения заработной платы. Основанием служит ч. 3 ст. 76 ТК РФ. При этом перевод на дистанционный труд не является альтернативой отстранению — работники на удаленке также должны проходить вакцинацию, уточнил Роструд.
В ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» от комментариев отказались, сказав, что «пока вопросов больше, чем ответов». В организации отказались уточнять первоначальную причину обращения в Роструд.
Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин сказал «Известиям», что с точки зрения работодателей ситуация сложная. С одной стороны, на бизнес возложили требования по вакцинации и соблюдению всех дополнительных требований по обеспечению санитарно-эпидемиалогического благополучия, с другой стороны, предприниматели годами формировали свои трудовые коллективы — в сотрудников вкладывается много сил и времени. Но бизнес вынужден подстраиваться под новые требования, иначе ему не выжить — предприниматели ведут активную работу по пропаганде вакцинации в своих трудовых коллективах. И будут вынуждены отстранять сотрудников, отметил он.
Дата отстранения зависит от сроков проведения вакцинации в регионе, сказано в документе Роструда. Например, Москва первой ввела на своей территории обязательную кампанию по вакцинации 60% сотрудников торговли, общепита, салонов красоты и так далее.
До 15 июля их следует привить первым компонентом, до 15 августа — вторым. Полагаем, что отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации должно быть оформлено с 15 августа, сказано в документе Роструда.