В Госдепе США посчитали судьбу Украины ее собственной ответственностью

«Думаю, что позиция Соединенных Штатов в том, что не нам решать судьбу какой-либо страны, будь то Украина или Белоруссия, или Россия. Будущее страны принадлежит тем, кто родился в этой стране, и судьба Украины — это ответственность Украины», — отметил дипломат.
13 июля президент России Владимир Путин в беседе с журналистами в эфире телеканала «Россия 24» заявил о готовности выстраивать дружеские отношения с Украиной. По словам российского лидера, Москва намерена по-партнерски работать со всеми друзьями.
Российский президент также обратил внимание на то, что на Украине есть миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Также там существуют политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Однако, по всей видимости, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто неправовым образом устраняют с политической сцены, подчеркнул он.