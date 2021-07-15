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06:38 (мск), источник: Известия

В Госдепе США посчитали судьбу Украины ее собственной ответственностью

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что будущее Украины находится только в ее руках и она должна взять на себя ответственность за выбор своего пути. Такое мнение он выразил в интервью «Вести.ua».

Источник: Известия

«Думаю, что позиция Соединенных Штатов в том, что не нам решать судьбу какой-либо страны, будь то Украина или Белоруссия, или Россия. Будущее страны принадлежит тем, кто родился в этой стране, и судьба Украины — это ответственность Украины», — отметил дипломат.

13 июля президент России Владимир Путин в беседе с журналистами в эфире телеканала «Россия 24» заявил о готовности выстраивать дружеские отношения с Украиной. По словам российского лидера, Москва намерена по-партнерски работать со всеми друзьями.

Российский президент также обратил внимание на то, что на Украине есть миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Также там существуют политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Однако, по всей видимости, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто неправовым образом устраняют с политической сцены, подчеркнул он.

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