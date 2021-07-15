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07:10 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: власти США будут отслеживать транзакции с криптовалютой для борьбы с хакерами

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена намерена в целях пресечения действий хакеров, использующих вирусы-вымогатели, ужесточить контроль над транзакциями с криптовалютой. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

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Источник: Reuters

По словам его источников, власти США планируют «более тщательно отслеживать переводы» средств в криптовалюте, которые осуществляют компании, организации и ведомства в качестве платы хакерам. Киберпреступники требуют средства, в частности, за возвращение похищенной информации или доступа к компьютерным системам.

Как отмечается в публикации, Белый дом сформировал специальную комиссию, которая должна заниматься пресечением действий хакеров, применяющих вирусы-вымогатели.
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Об этом уведомила членов Конгресса США на состоявшемся по видеосвязи брифинге заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер. Она курирует вопросы кибербезопасности.

Нюбергер отметила, что США намерены взаимодействовать с союзниками, чтобы убедить другие страны «не укрывать на своей территории хакеров». Она заострила внимание на том, что в настоящее время для американского бизнеса не выработаны стандарты по обеспечению кибербезопасности. По ее словам, Конгрессу следует заняться разработкой данных правил.

В публикации отмечается, что на брифинге не была затронута тема отключения сайтов, предположительно связанных с хакерами из группировки REvil. О прекращении работы этих интернет-ресурсов агентство сообщило ранее на этой неделе.

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Кибератаки в США

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством.

31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе СМИ приписывают атаку, совершенную на сети компании — производителя программного обеспечения Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.

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