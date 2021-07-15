Bloomberg: власти США будут отслеживать транзакции с криптовалютой для борьбы с хакерами

07:10 (мск), источник: ТАСС
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По словам его источников, власти США планируют «более тщательно отслеживать переводы» средств в криптовалюте, которые осуществляют компании, организации и ведомства в качестве платы хакерам. Киберпреступники требуют средства, в частности, за возвращение похищенной информации или доступа к компьютерным системам.
Об этом уведомила членов Конгресса США на состоявшемся по видеосвязи брифинге заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер. Она курирует вопросы кибербезопасности.
Нюбергер отметила, что США намерены взаимодействовать с союзниками, чтобы убедить другие страны «не укрывать на своей территории хакеров». Она заострила внимание на том, что в настоящее время для американского бизнеса не выработаны стандарты по обеспечению кибербезопасности. По ее словам, Конгрессу следует заняться разработкой данных правил.
В публикации отмечается, что на брифинге не была затронута тема отключения сайтов, предположительно связанных с хакерами из группировки REvil. О прекращении работы этих
Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством.
31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению
Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его