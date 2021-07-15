11:33 (мск), источник: ТАСС
Талибы предложили Кабулу перемирие в обмен на освобождение заключенных
Они требуют освобождения ранее захваченных 7 тыс. боевиков движения.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
ТЕГЕРАН, 15 июля. /ТАСС/. Движение «Талибан» (запрещено в РФ) обратилось к правительству Афганистана с предложением о прекращении огня сроком на три месяца. Об этом сообщил в четверг член афганской правительственной делегации на переговорах с талибами в Дохе (Катар) Надер Надери. Взамен, по его словам, они требуют освобождения ранее захваченных 7 тыс. боевиков движения.
«Талибы предложили трехмесячное перемирие, но потребовали от афганского правительства освободить 7 тыс. заключенных из числа своих сторонников, — цитирует агентство Pajhwok заявление Надери на
Предполагается, что в состав делегации Кабула на встрече в Дохе войдут, в частности, бывший афганский президент Хамид Карзай и председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла. Делегацию талибов возглавит их основной переговорщик Абдул Гани Барадар.