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11:33 (мск), источник: ТАСС

Талибы предложили Кабулу перемирие в обмен на освобождение заключенных

Они требуют освобождения ранее захваченных 7 тыс. боевиков движения.

Источник: AP 2021

ТЕГЕРАН, 15 июля. /ТАСС/. Движение «Талибан» (запрещено в РФ) обратилось к правительству Афганистана с предложением о прекращении огня сроком на три месяца. Об этом сообщил в четверг член афганской правительственной делегации на переговорах с талибами в Дохе (Катар) Надер Надери. Взамен, по его словам, они требуют освобождения ранее захваченных 7 тыс. боевиков движения.

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«Талибы предложили трехмесячное перемирие, но потребовали от афганского правительства освободить 7 тыс. заключенных из числа своих сторонников, — цитирует агентство Pajhwok заявление Надери на пресс-конференции в Кабуле. — Это серьезное требование, мы уже увидели, что освобождение 5 тыс. талибов из заключения не улучшило ситуацию и даже привело к эскалации».

Пресс-конференция состоялась перед намеченной на четверг встречей в Кабуле членов делегации из 11 политических деятелей Афганистана, которая должна отправиться на переговоры в Доху. Эти консультации, ведущиеся с сентября прошлого года, неоднократно прерывались и недавно возобновились. Пока они идут на уровне экспертов, в число которых входит и Надери. С самого начала в Дохе не удалось продвинуться дальше обсуждения повестки будущих мирных переговоров по существу. Дискуссии, проходящие до сих пор, считаются предварительными.

Предполагается, что в состав делегации Кабула на встрече в Дохе войдут, в частности, бывший афганский президент Хамид Карзай и председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла. Делегацию талибов возглавит их основной переговорщик Абдул Гани Барадар.

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