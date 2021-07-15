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12:43 (мск), источник: Известия

В Госдуме рассказали о необходимости штрафов за выброшенных питомцев

Штрафы за выброшенных домашних животных — это санкции, которые не предусмотрены законом об ответственном обращении с питомцами. Об этом 15 июля рассказал один из авторов проекта о введении штрафов, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Источник: Reuters

«У нас очень хороший закон, объективно очень хороший закон об ответственном обращении с животными, который вводит правила обращения с братьями нашими меньшими. В том числе и то, что их нельзя выбрасывать на улицу, нельзя от них избавляться, их нельзя мучить в цирках, зоопарках, над ними нельзя издеваться и прочее. Но, как и любой закон, он это постулирует, а санкций не содержит. За нарушение санкции необходимо было предусмотреть в соответствующем кодексе, в данном случае — в Кодексе об административных правонарушениях. Мы эти санкции предусмотрели», — рассказал Бурматов, слова которого приводит RT.

За выброшенных животных, как пояснил депутат, будет грозить до 30 тыс. рублей, за издевательства над животными в цирках и зоопарках — до 200 тыс. рублей.
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Суммы Бурматов назвал ощутимыми, чтобы нарушители не хотели попадать на такие штрафы дважды.

Ранее в этот день сообщалось, что в Госдуму РФ внесли проект, предусматривающий штраф до 30 тыс. рублей для выбросивших домашних животных. Проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях внесли Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

За несоблюдение требований к содержанию питомцев и оставление их без владельца предлагается ввести штраф в размере до 3 тыс. рублей для граждан, до 15 тыс. рублей для должностных лиц, до 30 тыс. рублей для юридических лиц. Кроме того, за жестокое обращение с животными может грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам — до 30 тыс. рублей, юридическим лицам — до 100 тыс. рублей.

Ранее, 9 июня, правительство поддержало законопроект сенаторов, согласно которому россиянам в состоянии алкогольного опьянения и детям младше 14 лет запрещается выгул питомцев. Помимо этого, для обеспечения безопасности граждан региональным властям предлагают разрешить устанавливать требования к длине поводка при выгуле собак.

В мае президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект о ведении учета домашних животных, а также мониторинга популяции животных без владельцев.

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