В Госдуме рассказали о необходимости штрафов за выброшенных питомцев

«У нас очень хороший закон, объективно очень хороший закон об ответственном обращении с животными, который вводит правила обращения с братьями нашими меньшими. В том числе и то, что их нельзя выбрасывать на улицу, нельзя от них избавляться, их нельзя мучить в цирках, зоопарках, над ними нельзя издеваться и прочее. Но, как и любой закон, он это постулирует, а санкций не содержит. За нарушение санкции необходимо было предусмотреть в соответствующем кодексе, в данном случае — в Кодексе об административных правонарушениях. Мы эти санкции предусмотрели», — рассказал Бурматов, слова которого приводит RT.
За выброшенных животных, как пояснил депутат, будет грозить до 30 тыс. рублей, за издевательства над животными в цирках и зоопарках — до 200 тыс. рублей.
Суммы Бурматов назвал ощутимыми, чтобы нарушители не хотели попадать на такие штрафы дважды.
Ранее в этот день сообщалось, что в Госдуму РФ внесли проект, предусматривающий штраф до 30 тыс. рублей для выбросивших домашних животных. Проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях внесли Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
За несоблюдение требований к содержанию питомцев и оставление их без владельца предлагается ввести штраф в размере до 3 тыс. рублей для граждан, до 15 тыс. рублей для должностных лиц, до 30 тыс. рублей для юридических лиц. Кроме того, за жестокое обращение с животными может грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам — до 30 тыс. рублей, юридическим лицам — до 100 тыс. рублей.
Ранее, 9 июня, правительство поддержало законопроект сенаторов, согласно которому россиянам в состоянии алкогольного опьянения и детям младше 14 лет запрещается выгул питомцев. Помимо этого, для обеспечения безопасности граждан региональным властям предлагают разрешить устанавливать требования к длине поводка при выгуле собак.
В мае президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект о ведении учета домашних животных, а также мониторинга популяции животных без владельцев.