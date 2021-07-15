Протесты на Кубе: власти идут на уступки, но аресты продолжаются
Со следующего понедельника иностранцы смогут ввозить на Кубу продукты, лекарства и предметы первой необходимости без ограничения количества и уплаты импортной пошлины.
Всеобщие протесты начались в воскресенье и стали беспрецедентными на Кубе по своим масштабам | Источник:GETTY IMAGES
Об этом сообщил по государственному телевидению премьер-министр Мануэль Марреро Круз.
Мера рассматривается как редкая уступка самым массовым за время коммунистического правления антиправительственным протестам на острове.
При этом число задержанных или бесследно исчезнувших участников демонстраций достигло 247 и аресты продолжаются, сообщила директор Amnesty International по Северной и Южной Америке Эрика Гевара-Росас.
Официально власти это не признают, но, очевидно, подразумевают, что большая часть ввезенного туристами будет предназначена не для их собственного пользования, а пойдет на продажу местному населению, и надеются смягчить таким образом товарный голод.
Кубинские собеседники Гевары-Росас боятся увидеть остров оккупированным собственной армией, и того, что арестованным участникам протестов предъявят обвинения в измене.
«Крошки со стола»
Выступления достигли апогея в минувшее воскресенье, когда тысячи людей вышли на улицы протестовать против дефицита самого необходимого, против роста цен, очередей, плохих жилищных условий, перебоев водо- и энергоснабжения и особенно против неспособности властей справиться с новой волной Covid-19.
Сейчас на улицах Гаваны установилось, по оценкам наблюдателей, напряженное затишье.
Критики властей назвали смягчение импортных ограничений недостаточной и запоздалой мерой.
Они указывают, что эффект от него будет невелик, потому что поток туристов резко сократился.