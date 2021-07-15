Guardian опубликовала «секретный план Кремля» по поддержке Трампа

Президент России Владимир Путин лично дал разрешение на секретную операцию по поддержке Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году, об этом пишет The Guardian со ссылкой на «слитые документы Кремля».
В них, как утверждает газета, говорится, что в январе 2016 года в Кремле прошло заседание Совета безопасности, темой которого, по официальной версии, была экономическая ситуация в стране и ситуация в Молдавии. Однако, как пишет издание, на встрече на самом деле обсуждался вопрос поддержки Трампа на выборах. На том совещании присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, тогдашний руководитель Службы внешней разведки (СВР) Михаил Фрадков, директор ФСБ Александр Бортников, а также секретарь Совбеза Николай Патрушев.
В документе, который оказался в распоряжении Guardian, говорится, что на встрече обсуждались конфиденциальные предложения, подготовленные администрацией президента в ответ на санкции Вашингтона против Москвы. «Автором, по всей видимости, является Владимир Симоненко, высокопоставленный чиновник, возглавляющий кремлевский экспертный отдел, который предоставляет Путину аналитические материалы и отчеты, некоторые из которых основаны на данных внешней разведки», — отмечается в публикации.
В документе говорится, что Симоненко предоставил трехстраничное резюме выводов и рекомендаций своей команды. Через два дня Путин подписал приказ, в котором поручил тогдашнему начальнику своего внешнеполитического управления Александру Манжосину провести закрытый брифинг Совбеза для дальнейшего изучения отчета Симоненко, пишет издание. В документе приводились примеры различных мер, которые Кремль может принять в ответ на действия Вашингтона, а также излагались слабые места США, утверждает Guardian.
В документе, в частности, содержался раздел о том, как Россия может внедрить «медиавирусы» в американскую общественную жизнь в целях изменения массового сознания населения страны.
После той встречи, как пишет газета, Путин издал указ о создании новой секретной межведомственной комиссии, актуальной задачей которой была реализация вышеизложенных планов, а также поисков способов по поддержке Трампа на выборах.
В документах, снимки которых опубликовала Guardian, допущены ошибки. Газета опубликовала следующий отрывок:
«Оказание влияния на политические системы государств, занимающих центральную роль в области ввода и расширения ограничительных мер в отношении РФ, подразумевает провокацию возникновения социально-политического кризиса в США, и может быть эффективно осуществлено только при реализации теоретического сценария, в рамках которого должны быть выполнены следующие задачи»:
а) «Модуляция общественно-политической повестки в США со смещением ее вектора в стороны делегетимизации в общественном сознании государственной системы и будущего избранного президента».
Здесь запятой не должно быть перед «и может» (пунктуационная ошибка), «провокация возникновения» (лексическая/стилистическая речевая ошибка), «делегИтимизация» (орфографическая ошибка), «занимающих роль» (речевая ошибка), «модуляция повестки» (в таком значении не употребляется слово «модуляция»).
Опрошенные РБК эксперты оценили возможность того, что эти документы могут быть фейковыми и написанными не носителями языка:
«Часто можно определить, что не носитель языка написал текст. Но в этих двух фрагментах я ничего такого не вижу», — заявила РБК ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина.
«Посмотрел фотографии, ни одной ошибки, которая показывала бы, что этот текст написан не носителем русского языка, не вижу», — сказал в беседе с РБК филолог, доцент РГГУ Александр Пиперски.
Guardian приводит выдержки из доклада, в котором говорилось, что Трамп является наиболее перспективным кандидатом с точки зрения Кремля.
Также в отчете отмечалось, что Трамп является «импульсивным, психически нестабильным и неуравновешенным человеком, страдающим комплексом неполноценности». В докладе также говорилось, что спецслужбы располагают компроматом на Трампа, собранным во время его неофициальных визитов в Россию. «Необходимо использовать все возможные усилия, чтобы облегчить избрание его (Трампа) на пост президента США», — говорится в документе.
В докладе отмечается, что победа Трампа на выборах может привести к «социальному взрыву», который, в свою очередь, ослабит президента США, а также принесет Москве международную выгоду. «Путин сможет тайно доминировать на любых двусторонних переговорах между США и Россией, разрушить переговорную позицию Белого дома и реализовать смелые внешнеполитические инициативы от имени России», — пишет газета, ссылаясь на доклад.
Западные разведслужбы, как утверждает издание, были в курсе этих «документов» и изучали их.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Guardian назвал эту информацию «отличным бульварным чтивом».
Издание сочло его комментарий «пренебрежительным». Трамп на запрос газеты не ответил.
Расследование вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года продлилось два года и завершилось в апреле 2019-го. В итоговом докладе, который состоял из 448 страниц, спецпрокурор Роберт Мюллер сообщил, что вмешательство осуществлялось через социальные сети и с помощью хакерских атак. Проверка установила, что предвыборный штаб Трампа не был в заговоре с Москвой, однако Россия пыталась вмешаться в выборы. Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы, на которых победил Трамп.
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Авторы: Михаил Юшков, Алена Прохоренко. При участии: Иван Ткачёв