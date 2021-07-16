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01:05 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил, что США и ФРГ будут защищать суверенитет Украины

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Германия будут защищать суверенитет Украины и поддерживать ее трансатлантические чаяния.

Источник: AFP 2021

Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден по итогам переговоров в Белом доме с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжается, равно как и [поддержка] важности реформ и трансатлантический чаяний», — сказал он.

«Мы продолжим выступать вместе в защите восточного фланга, союзников по НАТО от российской агрессии», — отметил Байден.

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