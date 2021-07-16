01:05 (мск), источник: ТАСС
Байден заявил, что США и ФРГ будут защищать суверенитет Украины
ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Германия будут защищать суверенитет Украины и поддерживать ее трансатлантические чаяния.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден по итогам переговоров в Белом доме с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
«Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжается, равно как и [поддержка] важности реформ и трансатлантический чаяний», — сказал он.
«Мы продолжим выступать вместе в защите восточного фланга, союзников по НАТО от российской агрессии», — отметил Байден.