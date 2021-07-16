Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 июляЗапрет на поцелуи из-за чумы, первая публикация стихотворения Пушкина и другие события
Фоторепортажи
16Павильон вакцинации в Гостином дворе
77 народных традиций Ивана Купала
00:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден и Меркель обсудили «Северный поток-2»

Президент США Джо Байден по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил об обоюдной позиции в вопросе газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

Источник: AFP 2021

Американский лидер в беседе с Меркель вновь выразил обеспокоенность из-за строительства газопровода. Также он заявил об обоюдной позиции в контексте «Северного потока-2» о том, что «Россия не должна использовать энергию как оружие».

Читайте также
Протесты на Кубе: власти идут на уступки, но аресты продолжаются

По его словам, сейчас власти США ведут очень активные обсуждения с правительством Германии и рассматривают возможные шаги, которые можно сделать, чтобы «убедиться в том, что газопровод не используют в негативных целях, например, в качестве средства принуждения или шантажа».

При этом Байден подчеркнул, что введение санкций в отношении газопровода не имело смысла, так как трубопровод почти достроен.

Меркель также отметила, что «Северный поток-2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, а не заменять его полностью, поскольку другое развитие событий вызовет напряженность. «Мы ведем переговоры о том, как мы вместе можем это дать понять», — сказала канцлер.

Строительство «Северного потока-2» не раз откладывали из-за американских санкций, однако в конце мая Вашингтон отказался от рестрикций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Названы сроки завершения аномальной жары в России
Россиянам рассказали, в какой валюте хранить сбережения
Байден: США и ФРГ будут защищать суверенитет Украины
Раскрыта причина отставки Авакова с должности главы МВД Украины
Жозе Моуринью стартовал в новом клубе с победы со счетом 10:0
В Италии выпал гигантский град (фото)
СМИ опубликовали «секретный план Кремля» по поддержке Трампа
Слоны под дождем и «пыльный дьявол»: как жара покинула Москву
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Британия обнаружила страну, которая в лаборатории создала COVID
Кино
Умерла 109-летняя мать Катрин Денев Рене Денев была актрисой и выступала под сценическим псевдонимом Рене Симоно
Товары для дома
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Что купить домой, чтобы стать блогером
Популярные темы на «Детях»
А какой вывод вы бы сделали? 221
У мужа другая или это я невротик? 219
Вопрос болеющим сейчас или недавно переболевшим ковидом. Лекарство 73
Заявление на Госуслугах 53
Леди
59-летняя Ирина Розанова восхитила фанатов великолепной растяжкой Поклонники в восторге!
Дом
8 кухонь, где не стали прятать холодильник за фасадами
5 ошибок в поливе комнатных растений, которые им навредят
Что купить домой, чтобы стать блогером
5 самых неудачных цветов для оформления спальни
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь