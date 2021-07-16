Байден и Меркель подписали «Вашингтонскую декларацию»

По словам господина Байдена, «Вашингтонская декларация» — это документ, который подтверждает «приверженность твердым демократическим принципам» США и Германии.
В самой декларации говорится, что страны будут углублять экономическое и научно-техническое сотрудничество. Они хотят, чтобы важнейшие инновации пошли на пользу «демократическому руководству, а не авторитаризму».
В декларации отмечается, что страны будут противостоять применению и распространению технологий слежки для ограничения прав человека.
США и Германия намерены создать американско-германский форум, который будет давать рекомендации «относительно строительства совместного будущего». «Для содействия сотрудничеству по ключевым экономическим вопросам мы также начнем экономический диалог», — говорится в декларации.
Сегодня, 16 июля, в Вашингтоне прошла встреча президента США и канцлера Германии. Они заявили о разных позициях по «Северному потоку-2». Господин Байден при этом отметил, что обе страны согласны, что России нельзя позволять использовать энергетику для давления на соседние страны. Госпожа Меркель заявила о важности сохранения транзита газа через Украину.