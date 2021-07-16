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12:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский назначил нового главу МВД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел (МВД) взамен покинувшего пост Арсена Авакова. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Перед назначением кандидатура Монастырского была рассмотрена Верховной Радой, депутаты поддержали ее 271 голосом «за». «Большую часть своей работы я собираюсь посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны в тесном сотрудничестве с Министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой», — заявил на заседании Монастырский.

Новый министр внутренних дел возглавлял профильный комитет в Верховной Раде с 2019 года. Ранее он считался доверенным человеком Авакова, но позже, как утверждает украинская пресса, переориентировался на Офис президента страны. 13 июля Зеленский лично предложил кандидатуру Монастырского на министерский пост.

Ранее стало известно, что инициатором отставки Авакова также стал президент Украины. Бывший министр отнесся к этому предложению «спокойно и взвешено». После непродолжительного отпуска он намерен сотрудничать с главой государства и своим преемником по вопросам безопасности.

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