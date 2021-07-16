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13:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Кремль назвал условие признания иностранных вакцин против COVID-19 в России

Признание иностранных сертификатов о вакцинации и иностранных вакцин против COVID-19 на территории России увязано с такими же встречными шагами других стран. Такие условия назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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«То есть мы не можем просто ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение», — сказал Песков.

Песков добавил, что пока другого решения этой проблемы нет. Так он ответил на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля понимание, как урегулировать вопрос с непризнанием на мировом уровне российских сертификатов о вакцинации.

Накануне представитель Кремля сообщил, что пока не планируется допуск зарубежных вакцин против коронавируса в Россию. Он отметил, что в стране и «своих вакцин хватает».

1 июля член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что иностранные вакцины от COVID-19 могут появиться в России в ближайшие два-три месяца.

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