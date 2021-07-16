Кремль назвал условие признания иностранных вакцин против COVID-19 в России

«То есть мы не можем просто ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение», — сказал Песков.
Песков добавил, что пока другого решения этой проблемы нет. Так он ответил на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля понимание, как урегулировать вопрос с непризнанием на мировом уровне российских сертификатов о вакцинации.
Накануне представитель Кремля сообщил, что пока не планируется допуск зарубежных вакцин против коронавируса в Россию. Он отметил, что в стране и «своих вакцин хватает».
1 июля член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что иностранные вакцины от COVID-19 могут появиться в России в ближайшие два-три месяца.