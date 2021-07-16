Володин: Россия не будет исполнять решение ЕСПЧ по однополым бракам

«13 июля Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. Все члены Совета Государственной думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам “ценностей”. Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции», — сказал Володин.
В соответствии с поправками к Конституции, принятыми летом прошлого года, в Основной закон включена норма о защите «института брака как союза мужчины и женщины». Также, согласно новой норме Конституции, решения межгосударственных органов, принятые в истолковании, противоречащем Основному закону, не должны исполняться на территории страны.
ЕСПЧ рассмотрел жалобу трех однополых пар из России, которым отказали в оформлении брака. Суд единогласно постановил, что отказ этим парам в официальном признании их отношений в РФ является нарушением ст. 8 Европейской конвенции о правах человека (право на уважение частной и семейной жизни). ЕСПЧ пришел к заключению, что Россия обязана обеспечить правовую основу на признание и защиту отношений подавших жалобу в соответствии с внутренним законодательством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не может выполнить решение ЕСПЧ, так как это нарушает Конституцию РФ.