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14:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Володин: Россия не будет исполнять решение ЕСПЧ по однополым бракам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Россия не намерена исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о регистрации однополых браков, поскольку это противоречит Конституции страны. Соответствующее заявление принял совет нижней палаты парламента.

Источник: РИА "Новости"

«13 июля Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. Все члены Совета Государственной думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам “ценностей”. Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции», — сказал Володин.

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В соответствии с поправками к Конституции, принятыми летом прошлого года, в Основной закон включена норма о защите «института брака как союза мужчины и женщины». Также, согласно новой норме Конституции, решения межгосударственных органов, принятые в истолковании, противоречащем Основному закону, не должны исполняться на территории страны.

ЕСПЧ рассмотрел жалобу трех однополых пар из России, которым отказали в оформлении брака. Суд единогласно постановил, что отказ этим парам в официальном признании их отношений в РФ является нарушением ст. 8 Европейской конвенции о правах человека (право на уважение частной и семейной жизни). ЕСПЧ пришел к заключению, что Россия обязана обеспечить правовую основу на признание и защиту отношений подавших жалобу в соответствии с внутренним законодательством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не может выполнить решение ЕСПЧ, так как это нарушает Конституцию РФ.

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