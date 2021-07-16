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16:10 (мск), источник: ТАСС

Лавров заявил, что миссия США в Афганистане провалилась

ТАШКЕНТ, 16 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миссия США в Афганистане провалилась и это понимают все, в том числе и Вашингтон.

Источник: РИА "Новости"
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«Американцы ушли, как подтвердил президент Джо Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась. И это открыто признается, в том числе и в самих США», — сказал он журналистам на полях международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

Как отметил Лавров, Москва не заинтересована в том, чтобы на территории Афганистана царил хаос.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы там был хаос. И не только потому, что мы не хотим его перелива в соседние союзные нам страны. Но и просто потому, что мы хотим самого-самого настоящего добра афганскому народу и заинтересованы в том, чтобы эти дружественные нам люди жили мирно и в обществе, которое развивается стабильно, без каких-либо угроз терроризма, наркобизнеса, происходящих с этой территории», — сказал он.

РФ продолжит работать с США и со всеми другими странами, которые могут повлиять на ситуацию в Афганистане, сказал Лавров.

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