Кабмин одобрил переговоры о продаже российских ракетных двигателей в США

В документе говорится, что правительство постановляет принять предложение «Роскосмоса» о переговорах между «Энергомашем» и Orbital Sciences «о заключении контракта по использованию жидкостного ракетного двигателя РД-181М в ракете-носителе Antares».
Заключение контакта возможно при условии, что компания Orbital Sciences урегулирует с Минобороны России и Роскосмосом вопросы, связанные с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности.
Американская компания также должна гарантировать, что ракеты Antares с российскими двигателями не будут использоваться для запуска военных аппаратов.
Двигатель РД-181 был разработан и сертифицирован для использования в ракете Antares. В 2014 году была выпущена конструкторская документация, а в 2015 году успешно завершена сертификация этого двигателя.