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22:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Кабмин одобрил переговоры о продаже российских ракетных двигателей в США

Правительство России одобрило проведение переговоров о заключении контракта на поставку российских ракетных двигателей РД-181М производства НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос) для американской компании Orbital Sciences LLC. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на интернет портале-правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

В документе говорится, что правительство постановляет принять предложение «Роскосмоса» о переговорах между «Энергомашем» и Orbital Sciences «о заключении контракта по использованию жидкостного ракетного двигателя РД-181М в ракете-носителе Antares».

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Заключение контакта возможно при условии, что компания Orbital Sciences урегулирует с Минобороны России и Роскосмосом вопросы, связанные с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности.

Американская компания также должна гарантировать, что ракеты Antares с российскими двигателями не будут использоваться для запуска военных аппаратов.

Двигатель РД-181 был разработан и сертифицирован для использования в ракете Antares. В 2014 году была выпущена конструкторская документация, а в 2015 году успешно завершена сертификация этого двигателя.

Во время загрузки произошла ошибка.
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