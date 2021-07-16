Назарбаев вспомнил о предложенных Каддафи $20 млрд за ядерное оружие

«Мы оказались обладателями четвертого в мире арсенала. И стали ко мне приезжать — Маргарет Тэтчер [премьер-министр Великобритании в 1979—1990 годах], Джеймс Бейкер [госсекретарь США в 1989—1992 годах]. Все они приезжали, спрашивали — что с ракетами… что вы будете делать?» — рассказал Назарбаев.
МИД Казахстана, который тогда возглавлял нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев, получил письмо «от ряда исламских государств» о том, что «Казахстан стал единственной исламской страной, обладающей ядерным оружием» и должен его сохранить, продолжил Назарбаев.
Позже с визитом в республику прибыл председатель Палестинской национальной администрации Ясир Арафат. «И сказал, что я не от себя, я приехал от ваших друзей. Его прислал Муаммар Каддафи узнать обстановку с ядерным оружием. Естественно, у меня в мыслях не было продавать эти ракеты. Я просто сказал: содержать их очень дорого, Казахстан не вынесет.
«А сколько денег нужно?», — спросил он. Я тогда не соображал в объемах денег, особенно в долларах. Так, шутя, с потолка взял и говорю: 20 млрд. Просто, чтобы сказать. Я думал, это шутка. Однако тот отреагировал серьезно. «Он сказал: я передам, у вас будут такие деньги», — вспоминал Назарбаев.
На уточняющий вопрос Стоуна он ответил, что не собирался брать эти деньги, они не были переведены.
В 2012 году Токаев рассказал, что в 1992 году на имя Назарбаева от Каддафи поступило письмо, в котором он обещал «выделить многомиллиардную помощь» на сохранение ядерных арсеналов.
По его словам, президент Казахстана, который был тогда Назарбаев, не поддержал инициативу ливийского лидера, поскольку мыслит не соображениями сиюминутной выгоды, а стратегически.
«Было бы желательно предать огласке содержание письма, хранящегося в архивах, чтобы современники и будущие поколения политиков и ученых могли лучше понимать динамику того сложного времени», — отметил тогда Токаев.
В 2017 году бывший министр обороны Казахстана Мухтар Алтынбаев в интервью изданию «Спутник» рассказал эту же историю.
«Серьезнейшей проблемой было ядерное вооружение — оставлять или не оставлять ядерные силы? Президент принял непростое решение о закрытии Семипалатинского полигона. Потом я узнал, как президент говорил, что, оказывается, мусульманские государства, Каддафи, предлагали большие деньги: “Будем содержать мусульманское государство, оставьте ядерное вооружение”. Представляете, какой был соблазн? Потом мы уже поняли, президент объяснил: если бы мы оставили ядерное вооружение, на нас бы смотрели под другим ракурсом, мы бы оказались под многими санкциями. Это как сейчас Северная Корея», — рассказал Алтынбаев.
В декабре 2020 года о просьбах сохранить ядерное оружие Назарбаев рассказал в интервью для документального фильма «Бросить вызов судьбе», созданного агентством «Хабар» и газетой «Аргументы и факты Казахстан».
«Мы были молодым государством, у нас был ужасный кризис. Развалилась страна, оборвались экономические, человеческие связи. У государства денег нет. Всё в госсобственности, надо было вести быструю приватизацию, восстанавливать экономику, получить поддержку мирового сообщества, в том числе и финансовую. Мы этим занимались. А что касается ракет и арсенала, они бы отталкивали от нас. Мы бы стали изгоями, как Северная Корея. Я знал, что наличие ядерной бомбы у государства не является гарантией его защиты, потому что таких бомб в мире 7000 сейчас. На каждую твою ракету будут направлены 2−3 ракеты, и в случае войны территория будет уничтожена», — рассказал в фильме Назарбаев.
На вооружении Казахстана состояли 1216 ядерных боеприпасов и страна занимала четвертое место в мире после США, России и Украины.
В итоге и Казахстан, и Украина передали свои ядерные арсеналы Российской Федерации.
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