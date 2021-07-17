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01:41 (мск), источник: ТАСС

МИД Кубы сообщил о кибератаках на его сайт, осуществленных из США

ГАВАНА. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Кубы заявило в пятницу, что его сайт подвергся DDoS-атаке из США и других государств, которая является частью кибервойны против республики.

Источник: AP 2021

«Сайт МИД подвергся DDoS-атаке <…>, которая поставила под угрозу наши серверы. IP-адреса, с которых совершена кибератака, относятся к США, Великобритании, Франции и Турции, хотя это могут быть [хакеры] из других стран, скрывающие свое местоположение, — говорится в сообщении, размещенном на странице дипведомства в Twitter. — Наши серверы подверглись атаке с 34 IP-адресов, каждый из которых обеспечивал 10 тыс. запросов одновременно. Эти действия являются частью коммуникационной и кибервойны, развязанной против Кубы».

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В настоящий момент электронные страницы министерства и газеты Granma, являющейся официальным органом ЦК Коммунистической партии Кубы, не функционируют.

11 июля государственное телевидение проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. В ответ президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.

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