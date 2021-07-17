01:41 (мск), источник: ТАСС
МИД Кубы сообщил о кибератаках на его сайт, осуществленных из США
ГАВАНА. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Кубы заявило в пятницу, что его сайт подвергся
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«Сайт МИД подвергся
В настоящий момент электронные страницы министерства и газеты Granma, являющейся официальным органом ЦК Коммунистической партии Кубы, не функционируют.
11 июля государственное телевидение проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. В ответ президент страны Мигель
По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.