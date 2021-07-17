Псаки заявила, что Байден выступает за приостановку патентных прав на вакцины от COVID-19

Одна из журналисток отметила, что, по ее мнению, наблюдается сближение позиций между США, Россией и Китаем в отношении производства и распространения вакцин.
«АТЭС поддерживает приостановку действия патентных прав на вакцины, как и президент Байден. Оказывалось ли участниками АТЭС давление на США с тем, чтобы они усилили влияние на членов Всемирной торговой организации для принятия патентных исключений?» — поинтересовалась корреспондентка.
«Я могу сказать, что позиция президента продолжает оставаться такой, как вы ее описали. Процесс идет. Посол [США на торговых переговорах Кэтрин] Тай является нашим главным представителем, когда проводятся подобные обсуждения и консультации», — проинформировала Псаки.
Она напомнила, что встреча АТЭС проходила в онлайн-режиме. По словам пресс-секретаря Белого дома, между Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином не было прямых контактов, а выступление китайского лидера транслировалось в записи.
Коснувшись вопроса о возможных контактах с Пекином на высшем уровне, она сообщила, что пока не может ничего сказать по этому поводу. Однако США, пояснила Псаки, продолжат искать возможности для взаимодействия с Китаем.
Как заявил на форуме АТЭС президент России Владимир Путин, Москва выступает за устранение барьеров на пути производства и поставок вакцин в мире.
«Считаем важным и далее работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, устранением административных, других барьеров, мешающих их производству и поставкам», — сказал он. Путин подчеркнул, что Россия рассматривает расширение масштабов вакцинации в качестве первоочередной задачи в борьбе с пандемией.