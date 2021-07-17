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03:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава «Нафтогаза»: Украина убедила Меркель в опасности «Северного потока-2»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина смогла убедить канцлера Германии Ангелу Меркель, что газопровод «Северный поток-2» представляет угрозу для Украины. По словам Витренко, теперь в Киеве есть надежда, что «Северный поток-2» не будет запущен. На этой неделе состоялся официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин по приглашению немецкой стороны.

Источник: Reuters

«Мне кажется, что много в чем мы смогли переубедить госпожу Меркель, и она даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект. Во-первых, она увидела реальные угрозы для безопасности Украины. Что это не только вопрос денег для Украины, не только вопрос экономики, это вопрос реальной безопасности, мы ей объяснили», — заявил Витренко в эфире телеканала «Украина 24».

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Он отметил, что Ангеле Меркель также объяснили, какие угрозы несут «упрощенные решения», в частности разговоры о продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет. По его словам, представители стран обсудили, что нужно сделать, чтобы гарантировать энергетическую безопасность Украины.

Юрий Витренко надеется, что увидеть реализацию этих договоренностей можно будет в ближайшее время, до ухода госпожи Меркель с поста канцлера и до запуска «Северного потока-2». «Я надеюсь, что он вообще не будет запущен», — добавил Витренко.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что самым приемлемым вариантом компенсации для страны за запуск газопровода будет контракт на транзит газа на 15 лет. Этот контракт должны сопровождать финансовые гарантии европейских банков или компаний. Строительство «Северного потока-2» должно завершиться в августе, сейчас проект готов на 98%.

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