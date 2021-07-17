МВД заявило о намерении до конца года запустить систему «Паутина»

Как пояснили в ведомстве, «Паутина» предназначена для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и административных правонарушений, выявления угнанных автомобилей, а также машин, скрывшихся с мест ДТП.
Кроме того, предполагается, что сервис позволит автоматизировать оформление административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами.
Ранее, 16 июня, стало известно, что правительство России обсуждает создание ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения», которая объединит системы видеонаблюдения. По данным источников, на разработку подобной программы, а также на установку камер планируется потратить 250 млрд рублей за пять лет.
31 мая в пресс-службе МВД России рассказали, что ведомство до конца года запустит по всей стране систему «Паутина». При этом 21 апреля «Паутина» начала работу только на территории Центрального федерального округа (ЦФО).