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16:38 (мск), источник: ТАСС

«Единая Россия» запустила портал для сбора предложений в свою программу

Все идеи, предложенные россиянами, будут внимательно проанализированы, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. «Единая Россия» запустила портал, через который каждый житель РФ может направить свои предложения в предвыборную программу, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму. Об этом в субботу сообщила пресс-служба партии.

«Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает», — приводит пресс-служба слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака. По его словам, все идеи будут внимательно проанализированы.

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Внести свои предложения можно будет на сайте NP.ER.RU двумя способами. «Первый — проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни. Каждый из них отражает наиболее важные направления. Второй способ — направить свои предложения через специальную форму», — уточнили в пресс-службе. При этом предусмотрен и офлайн-формат: можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

Единороссы также проводят в каждом субъекте РФ экспертные обсуждения по ключевым разделам своей программы с участием представителей научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, профильных общественных организаций, органов власти и депутатов. На площадке партии прошли две стратегические сессии по сбору предложений в программу — по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. В их работе приняли участие представители профильных НКО, эксперты и законодатели.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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