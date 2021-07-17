13:04 (мск), источник: Известия
Пашинян заявил о готовности возобновить переговоры по Карабаху
Исполняющий обязанности
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«Мы приветствовали заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля 2021 года, в котором они призывают стороны начать диалог на высоком уровне на основе известных принципов с целью достижению всеобъемлющего решения. Я уже несколько раз приветствовал это заявление, отметив, что Армения готова к переговорам», — сказал он на совместном брифинге с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Ереване.
Кроме того, Пашинян заявил, что Азербайджан якобы намерен развязать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на границе с Арменией. Он отметил, что проявление этого видно на участке границы с Нахичеванью.
Политик указал, что подобные действия Азербайджана не позволяют начать работы по делимитации и демаркации
Кроме того, он заметил, что после военных действий в Нагорном Карабахе в регионе создалась новая реальность, «однако применение силы не может решить карабахский конфликт, и урегулирование возможно лишь путем переговоров в формате Минской группы ОБСЕ».
Ранее, 15 июля, Пашинян обвинил Баку в препятствии началу процесса делимитации границы. При этом и.о.
В последнее время Ереван и Баку регулярно сообщают о перестрелках на границе. Ситуация обострилась в мае, когда Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и пыталась окружить озеро Севлич.
27 мая Россия призвала стороны к мирному решению спорных вопросов и выразила готовность содействовать процессу переговоров. Утром в тот же день минобороны Азербайджана обвинило военных Армении в провокации на границев Кальбаджарском районе.
В ноябре 2020 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев вместе с президентом России Владимиром Путиным и Николом Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.