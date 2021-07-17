20:47 (мск), источник: ТАСС
Конституционный суд Армении признал результаты парламентских выборов действительными
По данным ЦИК страны, на выборах победила партия и.о.
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ЕРЕВАН, 17 июля. /ТАСС/. Председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян огласил решение КС о признании действительными результатов внеочередных парламентских выборов. Трансляцию из зала КС в субботу вели местные новостные порталы.
«Конституционный суд постановил оставить в силе решение Центральной избирательной комиссии Армении по результатам досрочных парламентских выборов 20 июня 2021 года», — сообщил Диланян.
Блок третьего президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна «Честь имею» 2 июля направил в Конституционный суд иск с требованием признать недействительными результаты внеочередных парламентских выборов.
По данным ЦИК Армении, на выборах победила партия и.о.