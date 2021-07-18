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03:42 (мск), источник: РБК

Саакашвили рассказал о стратегии экс-главы ЦРУ по захвату Донецка

В разгар вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году бывший глава ЦРУ, генерал в отставке Дэвид Петреус призывал украинские власти к наступлению на Донецк. Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Источник: РИА "Новости"

«Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю — мне [сказал об этом] генерал Петреус», — сообщил Саакашвили.

Политик заявил, что находился в штате Нью-Йорк, когда получил от Петреуса СМС-сообщение. «Он говорит: A, B, C, D — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк. <…> Говорит: “Сейчас украинцы с этими силами могут Донецк забрать”», — процитировал Саакашвили Петреуса.

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По словам политика, это произошло вскоре после того, как под контроль украинских военных перешли Славянск и Краматорск (июль 2014 года).

Саакашвили утверждает, что переслал это сообщение Петру Порошенко, который тогда занимал пост президента Украины, но получил «ноль реакции». Когда он позже попытался обсудить с Порошенко предложение Петреуса, тот перевел разговор на другую тему.

Саакашвили руководил Грузией с 2004 по 2013 год. На родине против него было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении полномочий и растрате. С 2014 года он находился на Украине, где какое-то время возглавлял Одесскую область. В мае 2015 года Саакашвили получил украинское гражданство по указу Порошенко, однако два года спустя лишился его из-за конфликта с президентом и покинул страну. В 2019 году, после победы Владимира Зеленского на выборах, Саакашвили вернулся на Украину и возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ.

Петреус возглавлял ЦРУ с сентября 2011 года по 9 ноября 2012-го. До этого он руководил Центральным командованием вооруженных сил США, отвечал за действия Соединенных Штатов в Ираке, Афганистане, а также на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

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