США обвинили Иран в создании паузы в переговорах по ядерной сделке

«Эти комментарии представляют собой вопиющую попытку отклонить вину за текущий тупик в переговорах о возможном совместном возвращении к исполнению СВПД. Мы готовы вернуться в Вену, чтобы заверить работу… после того, как Иран примет необходимые решения», — указано в заявлении Прайса (цитата по Associated Press).
Представитель Госдепа также раскритиковал предложение Аракчи сразу же освободить заключенных, если США и Великобритания вернутся к положениям СВПД. По словам Прайса, у США и Ирана нет согласованной сделки по поводу освобождения задержанных Ираном, и заявления Аракчи — это «жестокая попытка обнадежить родных задержанных».
Он отметил, что «если бы Иран был действительно заинтересован в гуманитарном жесте, он бы просто немедленно отпустил задержанных».
Последний раунд венских переговоров прошел 20 июня, смена администрации Ирана произойдет 5 августа.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что задержка со стороны Ирана начинает вызывать раздражение у остальных переговорщиков.