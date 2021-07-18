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05:05 (мск), источник: Коммерсантъ

США обвинили Иран в создании паузы в переговорах по ядерной сделке

Иран своими заявлениями о неготовности вернуться к венским переговорам по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) отклоняет от себя вину, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Заявление было сделано после того, как замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи отклонил идею возобновлять переговоры до вступления президента Ирана Ибрахима Раиси в должность.

Источник: AFP 2021

«Эти комментарии представляют собой вопиющую попытку отклонить вину за текущий тупик в переговорах о возможном совместном возвращении к исполнению СВПД. Мы готовы вернуться в Вену, чтобы заверить работу… после того, как Иран примет необходимые решения», — указано в заявлении Прайса (цитата по Associated Press).

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Представитель Госдепа также раскритиковал предложение Аракчи сразу же освободить заключенных, если США и Великобритания вернутся к положениям СВПД. По словам Прайса, у США и Ирана нет согласованной сделки по поводу освобождения задержанных Ираном, и заявления Аракчи — это «жестокая попытка обнадежить родных задержанных».

Он отметил, что «если бы Иран был действительно заинтересован в гуманитарном жесте, он бы просто немедленно отпустил задержанных».

Последний раунд венских переговоров прошел 20 июня, смена администрации Ирана произойдет 5 августа.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что задержка со стороны Ирана начинает вызывать раздражение у остальных переговорщиков.

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