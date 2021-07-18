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10:29 (мск), источник: Ведомости

СМИ: СБУ вызвала Шойгу для проведения следственных действий

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для проведения следственных действий, сообщило украинское издание «Главком».

Источник: AP 2021

В копии повестки, которую опубликовало издание, говорится, что Шойгу хотят вручить письменное подозрение по ч.3 ст. 27 УК, ч.5 ст. 260 УК (Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей). 20 июля глава российского Минобороны должен, согласно повестке, явиться в Мариуполь. Повестку подписал следователь ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко.

Повестку также направили и основателю телеканала «Царьград» Константину Малофееву.

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