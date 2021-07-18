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13:58 (мск), источник: Известия

Экс-глава Евросовета предрек распад ЕС

Европейский союз может развалиться, если государства-члены будут следовать примерам Польши и Венгрии, прямо конфликтующих с Брюсселем. Такое мнение выразил бывший глава Евросовета Дональд Туск.

Источник: AP 2021

Он пояснил, что у указанных стран мнения отличаются от позиции Брюсселя по вопросам независимости судебной власти и свободы СМИ.

«Если возникнет больше таких стран, которые настаивают на нанесении ущерба Европейскому союзу, это может просто означать конец этой организации», — отметил Туск в интервью TVN24, опубликованном 16 июля.

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При этом он заявил, что процесс не будет быстрым, он растянется на годы. Тем не менее Туск убежден в том, что конец ЕС наступит.

15 июня Национальное собрание Венгрии приняло закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей до 18 лет. По данным издания The Guardian, правящая партия премьера Виктора Орбана, которая составляет парламентское большинство, обратила внимание на то, что подобная информация может негативно сказаться на развитии ребенка, а также помешать становлению его моральных принципов.

24 июня лидеры 17 из 27 стран ЕС подписали документ с призывом к Венгрии отменить закон и соблюдать права человека. Агентство Reuters отмечало, что письмо, в частности, было подписано французским лидером Эммануэлем Макроном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Позднее ЕК сообщила, что запустила юридическую процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии и Польши из-за местных законов, которые, по мнению Брюсселя, ущемляют права секс-меньшинств.

Указывалось, что в случае, если власти этих стран не прислушаются к претензиям Еврокомиссии, против них могут подать иски Европейский суд юстиции, который под угрозой штрафов может обязать Будапешт и Варшаву выполнить требования комиссии.

В ответ премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал начатую Еврокомиссией юридическую процедуру устранения нарушений из-за венгерского закона, запрещающего ЛГБТ-пропаганду в школах, «легализованным хулиганством».

Кроме того, Евросоюз потребовал от Варшавы отменить отдельные положения судебной реформы, поскольку они, как считает Брюссель, противоречат европейскому праву.

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