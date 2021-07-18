13:58 (мск), источник: Известия
Экс-глава Евросовета предрек распад ЕС
Европейский союз может развалиться, если
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Он пояснил, что у указанных стран мнения отличаются от позиции Брюсселя по вопросам независимости судебной власти и свободы СМИ.
«Если возникнет больше таких стран, которые настаивают на нанесении ущерба Европейскому союзу, это может просто означать конец этой организации», — отметил Туск в интервью TVN24, опубликованном 16 июля.
При этом он заявил, что процесс не будет быстрым, он растянется на годы. Тем не менее Туск убежден в том, что конец ЕС наступит.
15 июня Национальное собрание Венгрии приняло закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей до 18 лет. По данным издания The Guardian, правящая партия премьера Виктора Орбана, которая составляет парламентское большинство, обратила внимание на то, что подобная информация может негативно сказаться на развитии ребенка, а также помешать становлению его моральных принципов.
24 июня лидеры 17 из 27 стран ЕС подписали документ с призывом к Венгрии отменить закон и соблюдать права человека. Агентство Reuters отмечало, что письмо, в частности, было подписано французским лидером Эммануэлем Макроном и
Позднее ЕК сообщила, что запустила юридическую процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии и Польши
Указывалось, что в случае, если власти этих стран не прислушаются к претензиям Еврокомиссии, против них могут подать иски Европейский суд юстиции, который под угрозой штрафов может обязать Будапешт и Варшаву выполнить требования комиссии.
В ответ
Кроме того, Евросоюз потребовал от Варшавы отменить отдельные положения судебной реформы, поскольку они, как считает Брюссель, противоречат европейскому праву.