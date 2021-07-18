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16:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший зять Ельцина рассказал о предотвращении госпереворота президентом

Бывший президент России Борис Ельцин сильно волновался во время августовского путча в 1991 году, участвуя в предотвращении госпереворота. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил бывший зять Ельцина Алексей Дьяченко.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, экс-глава государства провел те три дня на нервах. Тогда дачу Ельцина окружило специальное подразделение Комитета государственной безопасности СССР «Альфа». По словам Дьяченко, Ельцин лично и собственноручно написал воззвание.

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«Текст жесткий. Против путчистов. Пытается связаться с Горбачевым. Связи нет. Решил разослать свое воззвание. Напечатала воззвание, по-моему, дочь Елена. А я рассылал», — сказал он.

Также экс-зять Ельцина добавил, что всех детей собрали и вывезли на микроавтобусе в секретное место. Сам же Дьяченко отвез жену Ельцина Наину и ее дочь Татьяну.

«С дачи уезжали хаотично. Несколькими машинами. Ельцин уехал на “ЗИЛе” в Белый дом — резиденцию властей России. Коржаков сел на переднее сиденье. Передернул затвор автомата, открыл окно машины, был готов к бою», — отметил он. «В итоге для нашей семьи все обошлось. Трагедии не случилось. Чем бы все закончилось для нас, если бы Борис Николаевич тогда проиграл? Не хочу даже говорить на эту тему. Ничего хорошего не было бы точно».

Ранее Алексей Дьяченко назвал причину, по которой нынешний глава страны Владимир Путин пришел к власти. «Ельцин видел своим преемником человека молодого, не несущего груз прошлых ошибок, обязательств и обид. Он хотел, чтобы пришел тот, кто начнет с чистого листа. Ельцин сам любил этот самый чистый лист», — добавил Дьяченко.

18—21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.

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