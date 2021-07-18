Алиев призвал армян подумать о мире

По словам политика, Баку выполнил все требования резолюции Совета Безопасности ООН относительно урегулирования ситуации и положил конец противостоянию в регионе. «Конфликт окончен, сейчас пришло время подумать о мире», — заявил Алиев после встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.
Ранее президент Азербайджана назвал подписание мирного соглашения с Арменией главным условием установления мира на Южном Кавказе. В свою очередь армянские власти сообщили, что жителям неподконтрольных Баку территорий в Карабахе стали поступать звонки с угрозами и призывом уезжать из региона.
9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.
Несмотря на это, обе стороны конфликта расценивают ситуацию в регионе как напряженную. В приграничных районах двух стран периодически возникают локальные столкновения, связанные в неразрешенным вопросом демаркации границ и разминирования территорий.