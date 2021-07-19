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10:32 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине заявили о наступлении «эпохи голода и нищеты»

Депутат Верховной рады Илья Кива в своем Telegram-канале заявил, что на Украине началась «эпоха голода и нищеты». Таким образом он прокомментировал данные отчета ЮНИСЕФ о количестве украинцев, которые недоедают.

Источник: AP 2021

Парламентарий подчеркнул, что голод в стране испытывают 1,1 миллиона человек. «Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты. Мы самая недоедающая страна в Европе», — сказал он.

Согласно данным отчета ЮНИСЕФ, около 9,8 миллиона украинцев из 44,3 миллионов населения испытывают нехватку еды, а более миллиона питаются нерегулярно, не имея достаточного количества пищи. Как отмечает РИА Новости, это на 200 тысяч человек больше, чем во время предыдущего исследования фонда.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев предположил, что сильный кризис в стране может привести к ее распаду. Он обвинил правящую партию в усугублении текущего положения и предупредил, что если ситуация на Украине не стабилизируется, то через несколько месяцев страну могут охватить уличные массовые протесты.

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