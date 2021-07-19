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04:19 (мск), источник: РБК

Власти Афганистана и талибы не смогли договориться о прекращении огня

В Дохе завершились двухдневные переговоры между делегацией из ведущих афганских политиков и представителями движения «Талибан» (запрещено в России), однако в итоговом совместном заявлении ничего не говорится о прекращении огня или сокращении уровня насилия в стране, передает афганское издание Tolo News.

Источник: РИА "Новости"

При этом обе стороны договорились продолжать мирные переговоры на высоком уровне, а также согласились защищать гражданскую инфраструктуру, не допускать гибели мирного населения и сотрудничать с организациями и странами, оказывающими гуманитарную помощь Афганистану.

Договоренности об обмене пленными между также не были достигнуты, сообщил представитель политофиса «Талибана» в Катаре Мухаммед Наим в Twitter.

«Не согласовано ничего, кроме совместной декларации», — указал он.

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В Афганистане возобновилось противостояние правительственных сил с боевиками на фоне вывода из страны американских войск.

В последние месяцы талибы проводят масштабное наступление, им удалось взять под контроль обширные территории. Так, 9 июля талибы заявили, что получили контроль над 85% территории Афганистана. Власти региона тогда ответили, что им удалось остановить наступление боевиков.

15 июля взамен на трехмесячное перемирие талибы потребовали от Кабула вернуть им 7 тыс. пленных боевиков. Член афганской правительственной делегации на переговорах с талибами в Дохе Надер Надери назвал это «серьезным требованием». «Мы уже увидели, что освобождение 5 тыс. талибов из заключения не улучшило ситуацию и даже привело к эскалации», — сказал Надери.

16 июля США, Афганистан, Пакистан и Узбекистан договорились о создании новой площадки для консультаций по Афганистану.

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