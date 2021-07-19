Власти Афганистана и талибы не смогли договориться о прекращении огня

При этом обе стороны договорились продолжать мирные переговоры на высоком уровне, а также согласились защищать гражданскую инфраструктуру, не допускать гибели мирного населения и сотрудничать с организациями и странами, оказывающими гуманитарную помощь Афганистану.
Договоренности об обмене пленными между также не были достигнуты, сообщил представитель политофиса «Талибана» в Катаре Мухаммед Наим в Twitter.
«Не согласовано ничего, кроме совместной декларации», — указал он.
В последние месяцы талибы проводят масштабное наступление, им удалось взять под контроль обширные территории. Так, 9 июля талибы заявили, что получили контроль над 85% территории Афганистана. Власти региона тогда ответили, что им удалось остановить наступление боевиков.
15 июля взамен на трехмесячное перемирие талибы потребовали от Кабула вернуть им 7 тыс. пленных боевиков. Член афганской правительственной делегации на переговорах с талибами в Дохе Надер Надери назвал это «серьезным требованием». «Мы уже увидели, что освобождение 5 тыс. талибов из заключения не улучшило ситуацию и даже привело к эскалации», — сказал Надери.
16 июля США, Афганистан, Пакистан и Узбекистан договорились о создании новой площадки для консультаций по Афганистану.