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12:42 (мск), источник: РБК

Прилепин предложил Зюганову слияние КПРФ и эсэров

В письме Зюганову Прилепин заявил, что между двумя партиями нет политических разногласий, поэтому они должны объединиться и создать сильную левую партию. Однако произойти это должно уже после сентябрьских выборов в Госдуму.

Источник: РИА "Новости"

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин обратился к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с предложением после выборов в Госдуму создать коалицию с целью создания единой левой партии. РБК ознакомился с письмом Прилепина.

«Я предлагаю Вам, уважаемый Геннадий Андреевич, через месяц собраться и провести пресс-конференцию, на которой мы с Вами объявим о том, что сразу после сентябрьских выборов наши партии сформируют сначала парламентскую оппозиционную коалицию, а потом начнут работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии, реально готовой взять власть на всех уровнях — от правительства до сельского совета», — написал Прилепин.

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Он отметил, что между двумя партиями нет «практически никаких идеологических разногласий». «Обе наши партии — левые, обе наши партии — патриотические. Наша партия, как и Ваша, выступает за возвращение недр народу. Мы, как и Вы, против разрушительной пенсионной реформы. Наши активисты, как и Ваши, чтут, поддерживают и последовательно продвигают политическое наследие Ленина-Сталина», — считает Прилепин.

В письме также говорится, что обе партии выступают за восстановление экономики социалистического типа, за возрождение Советов и союзное государство «в самом смелом и в самом обширном его представлении».

«По сути, нам с Вами нечего делить. У нас с Вами общая Родина, общие задачи и общие противники. Пора уже зафиксировать эту ситуацию и переходить к реальному политическому сотрудничеству», — резюмировал Прилепин.

При этом он отметил, что на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму партии пойдут по разным спискам.

Сопредседатель «Справедливой России — За правду» также напомнил, что ему не дали выступить перед делегатами предвыборного съезда КПРФ, однако Прилепин заверил, что не делает из этого трагедии, поскольку диалог с лидером КПРФ «никогда не прерывался».

Съезд КПРФ прошел 24 июня в подмосковном оздоровительном комплексе «Снегири». Прилепин приехал без предупреждения, сумел пройти на территорию комплекса, но на само собрание его не пустили. Позже писатель рассказал о телефонном разговоре с Зюгановым, во время которого лидер КПРФ объяснил, что решения о выступлениях на съездах КПРФ принимаются коллегиально.

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«В телефонном разговоре с Геннадием Андреевичем, по его предложению и приглашению, на следующей неделе мы должны встретиться и обсудить рабочие моменты. И я надеюсь, что мое предложение о создании меморандума и коалиции по крайней мере будет принято к рассмотрению, потому что мы относимся к этому крайне серьезно», — пояснил тогда Прилепин.

Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко пояснил РБК, что Прилепина не пустили на съезд, потому что он появился спонтанно, без предупреждения.

На съезде Зюганов был переизбран председателем Центрального комитета КПРФ.

28 января лидеры эсэров — Сергей Миронов, «За правду» — Захар Прилепин и «Патриотов России» — Геннадий Семигин подписали манифест об объединении их политических платформ. В конце февраля в Москве прошли съезды всех трех партий. «За правду» и «Патриоты России» были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями объединенной партии «Справедливая Россия — За правду».

Владислав Гордеев

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