В Кремле поспорили с Калви о влиянии решения по его делу на бизнес в России

15:19 (мск), источник: Forbes
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Решение по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви не окажет глобального влияния на инвестклимат в России, заявил
«Отдельно взятое дело не может иметь глобального [влияния]. Главное — это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой инвестиционной привлекательности», — цитирует «Интерфакс» его ответ на вопрос о том, как исход «дела Калви» повлияет на бизнес в России.
Песков отметил, что в Кремле знают о пристальном внимании иностранного бизнеса к «делу Калви». «Да, нам это хорошо известно. Иностранные предприниматели, большой бизнес иностранный, они неоднократно за это время встречались с главой нашего государства и поднимали тему Калви», — сообщил он.
«Решение суда отклонить обвинение стало бы огромным позитивным сигналом о независимости судов и защите прав инвесторов. Не будет преувеличением предположить, что такое положительное решение суда может привести к миллиардам долларов новых инвестиций в Россию и к тысячам новых рабочих мест», — подчеркнул американский бизнесмен. В конце своей речи он добавил, обращаясь к судье: «Ваше решение повлияет не только на меня и моих коллег, но и на все российское бизнес-сообщество».
Калви и еще пять менеджеров были арестованы 14 февраля 2019 года. Вместе с Калви по делу проходят его коллеги по фонду Baring Vostok Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, а также бывший предправления «Восточного» Алексей Кордичев и
По версии следствия, Калви и партнеры в счет погашения долга Первого коллекторского бюро на 2,5 млрд рублей одобрили продажу 59,9% акций компании International Financial Technology Group за 2,5 млрд рублей, хотя реальная стоимость бумаг не превышала 600 000 рублей. Заявление в правоохранительные органы подал Шерзод Юсупов — на тот момент миноритарий «Восточного» и партнер бывшего основного акционера банка Артема Аветисяна.
Банк «Восточный» в итоге купил Совкомбанк — он подтвердил сделку в марте 2021 года. Совкомбанк договорился о покупке с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн» Аветисяна и Шерзодом Юсуповым. В апреле Совкомбанк анонсировал, что упразднит бренд «Восточный».
Андрей Злобин