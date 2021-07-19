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19:00 (мск), источник: РБК

Глава Якутии объяснил отказ от помощи Ди Каприо с лесными пожарами

По словам Айсена Николаева, никаких официальных писем и обращений от Ди Каприо власти Якутии не получали.

Источник: РИА "Новости"

Власти Якутии не получали от американского киноактера Леонардо Ди Каприо никаких официальных предложений о помощи в борьбе с лесными пожарами в регионе. Об этом телеканалу РБК рассказал глава республики Айсен Николаев.

Так он прокомментировал слова замглавы минприроды республики, отказавшегося от помощи голливудского актера, который также является известным экоактивистом и основателем ряда благотворительных экологических фондов.

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«Если получим [официальное предложение о помощи], то, конечно, будем рады, если приедет и окажет какую-то помощь. Правда, я не очень хорошо себе представляю, что он может сейчас сделать, сидя в Голливуде, для тушения якутских пожаров», — сказал Николаев.

По его словам, реальную помощь Якутии оказывают МЧС, Минобороны, Рослесхоз. «Вот это мы ощущаем. А то, что какой-то хайп люди используют, публикуют фотографии, которые к Якутии никакого отношения не имеют, это пусть остается на их совести», — добавил глава региона.

Ранее проживающая в Таиланде экоактивистка Роза Дьячковская сообщила, что связалась с Ди Каприо и сообщила ему о происходящем в Якутии. По ее словам, актер согласился помочь. После этого на странице Ди Каприо в Instagram появились сообщения от десятков людей с хештегом #SaveYakutia.

Сама Дьячковская позже заявила, что привлекла внимание мировой общественности, а потому больше ничего писать про пожары не будет.

Высказался на эту тему и замминистра экологии Якутии Сергей Сивцев. Как чиновник заявил «Пятому каналу», он рад тому факту, что звезды масштаба Ди Каприо «обращают внимание на такие ситуации», но пообещал, что власти региона справятся своими силами.

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Пожары в Якутии начались в начале июля на фоне сухой и жаркой погоды. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации в связи со случившимся. 17 июля Роспотребнадзор сообщал, что из-за огня в воздухе превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих воздух веществ. По реке Лене остановили движение пароходов. По данным Минприроды на 19 июля, природными пожарами в Якутии охвачены почти 750 тыс. га. Леса горят и в национальном парке «Ленские столбы», а также в заповеднике «Олекминский».

Ди Каприо — основатель фондов Leonardo DiCaprio Foundation и Earth Alliance, которые борются с экологическими проблемами по всему миру. Однако готовность актера помогать другим странам не всегда находит понимание. Так, например, в 2019 году Ди Каприо пообещал выделить $5 млн Бразилии на помощь в борьбе с лесными пожарами в Амазонии. В ответ президент этой страны Жозе Болсонару заявил, что на самом деле актер поддерживает неправительственные организации, которые занимаются поджогами, а потом распространяют по всему миру фотографии, чтобы потом получить деньги от Всемирного фонда защиты дикой природы. Ди Каприо эти подозрения категорически отверг.

Я поддерживаю жителей Бразилии, которые работают над сохранением своего природного и культурного наследия. На карту поставлено будущее этих незаменимых экосистем, и я горжусь тем, что защищаю их.
Леонардо Ди Каприо

Ди Каприо обращал внимание и на экологические проблемы в России. В 2019 году он вместе с актрисой и членом Международного фонда защиты животных Памелой Андерсон вступался за косаток и белух, которые находились в «китовой тюрьме» (бухта Средняя) рядом с Находкой.

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