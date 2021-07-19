Путин назвал четыре нерешенные проблемы России

В России по-прежнему наряду с достижениями есть и нерешенные проблемы, такие как, например, бедность и низкое качество медицинских услуг, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и проектам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач. Проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий.
Президент отметил, что об этих и других острых вопросах граждане говорили во время прямой линии. Он подчеркнул, что в России необходимо наращивать темп изменений, в том числе в экономике, социальной сфере, развитии регионов и инфраструктуры, решении экологических проблем, цифровой трансформации страны. «И там, где это возможно, постоянно повышать планку, ставить более амбициозные цели и задачи. И не искать оправданий для того, чтобы перенести данные людям обещания на потом, на когда-нибудь», — подчеркнул Путин.
В качестве примера затягивания работ по важным направлениям президент привел пилотные проекты в регионах с использованием инфраструктурных кредитов. По его словам, летом должна была начаться активная работа в рамках таких проектов, однако пока они не утверждены. До конца 2023 года объем фактически сданных по ним работ должен превысить 0,5 трлн руб., напомнил Путин.
«Хотел бы сразу сказать: сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем», — подчеркнул он.
В этом году прямая линия с Владимиром Путиным прошла 30 июня, она длилась 3 часа и 42 минуты. Россияне задавали вопросы о вакцинации, здравоохранении, инфраструктурных проектах, мусорной реформе и многом другом.
Так, президента, например, спрашивали о ценах на продукты, приводя в пример то, что эквадорские бананы стоят дороже, чем морковь и картофель из соседних областей. «Своей продукции не хватило. Завозят не из соседних регионов, а из-за границы. И смотреть надо на вопросы логистики», — ответил президент.
Еще один вопрос был из Омска, граждане жаловались на грязный воздух. Путин заверил, что в 2024 году должно быть снижение уровня загрязнения.