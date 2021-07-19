Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что будет, если не сделать укол вторым компонентом вакцины В России первым компонентом вакцины от коронавируса привились около 30 миллионов человек
Фоторепортажи
1010 самых зловещих крепостей-тюрем в истории
10Трава у дома
18:18 (мск), источник: РБК

Путин назвал четыре нерешенные проблемы России

Они связаны с доходами населения, медициной и износом инфраструктуры. Темпы позитивных изменений в России, в том числе в экономике, развитии регионов и экологии, надо наращивать, подчеркнул президент.

Источник: Пресс-служба Президента России

В России по-прежнему наряду с достижениями есть и нерешенные проблемы, такие как, например, бедность и низкое качество медицинских услуг, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и проектам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач. Проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий.
Владимир Путин
президент
Новость
Уйти в IT: россиянам помогут освоить цифровые профессии

Президент отметил, что об этих и других острых вопросах граждане говорили во время прямой линии. Он подчеркнул, что в России необходимо наращивать темп изменений, в том числе в экономике, социальной сфере, развитии регионов и инфраструктуры, решении экологических проблем, цифровой трансформации страны. «И там, где это возможно, постоянно повышать планку, ставить более амбициозные цели и задачи. И не искать оправданий для того, чтобы перенести данные людям обещания на потом, на когда-нибудь», — подчеркнул Путин.

В качестве примера затягивания работ по важным направлениям президент привел пилотные проекты в регионах с использованием инфраструктурных кредитов. По его словам, летом должна была начаться активная работа в рамках таких проектов, однако пока они не утверждены. До конца 2023 года объем фактически сданных по ним работ должен превысить 0,5 трлн руб., напомнил Путин.

«Хотел бы сразу сказать: сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем», — подчеркнул он.

Новость
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд

В этом году прямая линия с Владимиром Путиным прошла 30 июня, она длилась 3 часа и 42 минуты. Россияне задавали вопросы о вакцинации, здравоохранении, инфраструктурных проектах, мусорной реформе и многом другом.

Так, президента, например, спрашивали о ценах на продукты, приводя в пример то, что эквадорские бананы стоят дороже, чем морковь и картофель из соседних областей. «Своей продукции не хватило. Завозят не из соседних регионов, а из-за границы. И смотреть надо на вопросы логистики», — ответил президент.

Еще один вопрос был из Омска, граждане жаловались на грязный воздух. Путин заверил, что в 2024 году должно быть снижение уровня загрязнения.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Врачи назвали «железные» основания медотвода от прививки против COVID-19
Минобороны показало видео стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Против отменивших указ Зеленского судей завели уголовное дело
Под Петербургом обнаружили заброшенный дом с подземной тюрьмой
Турция заявила о возможном закрытии границ из-за штамма «дельта»
Новая Зеландия ушла под воду из-за проливных дождей (видео)
Как выглядят самые красивые станции парижского метро (фото)
Создатели финансовой пирамиды выманили миллионы рублей и исчезли
Hi-Tech
Что это. С Марса получены необычные кадры (фото) Что это?
Кино
Муцениеце, Зудина с Табаковым на открытии фестиваля Пореченкова В Нижнем Новгороде стартовал юбилейный Горький fest — смотрите звездный фоторепортаж с красной дорожки
Товары для дома
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Что купить, чтобы стать блогером
Лучше, чем в офисе: как организовать работу дома
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
Gnezdo.ru
Маша в коме встретила 22-летие: какая она сейчас
Эти актрисы были женами одного мужчины: 5 пар
Зеленский решил судьбу Крыма
Не забыли? 72-летняя Зита и Гита сегодня
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
Чем заменить пакет с пакетами
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
6 безвкусных дизайнерских решений
7 крутых советов дачнику
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь