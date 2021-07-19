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22:31 (мск), источник: РБК

Путин предложил дать ему право продлять сроки службы маршалам и генералам

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит главе государства продлевать высшим воинским чинам срок службы, если они достигли предельного возраста. Документ содержится в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Источник: Reuters

Проект закона вносит изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». В документе говорится, что с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на службе, может заключаться новый контракт.

Сроки продления контрактов для разных чинов:

  • Для маршалов Российской Федерации, генералов армии, адмиралов флота — на срок, устанавливаемый решением президента
  • Для генерал-полковников, адмиралов — до достижения ими возраста 70 лет
  • Для военных в ином звании — до достижении ими возраста 65 лет

В пояснительной записке говорится, что в отдельных случаях возникает необходимость продлить контракт с наиболее опытными и высококвалифицированными военными, имеющими звание маршала, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими предельного возраста.

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Сейчас предельный возраст пребывания на военной службе для маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала — 65 лет, для генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала — 60 лет, полковника, капитана 1 ранга — 55 лет, военного, имеющего иное воинское звание — 50 лет.

Для женщин-военных предельный возраст пребывания на воинской службе — 45 лет, однако в отдельных случаях может быть установлен иной возраст.

Сейчас в России нет маршалов, после развала СССР это звание было присвоено лишь однажды — Игорю Сергееву в ноябре 1997 года. Он был главнокомандующим ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), затем министром обороны (с 1997 по 2001 год).

На действительной военной службе сейчас находятся более десяти генералов армии, в том числе министр обороны Сергей Шойгу (66 лет), начальник Генерального штаба Валерий Герасимов (65 лет), замминистра обороны Дмитрий Булгаков (66 лет), глава Росгвардии Виктор Золотов (67 лет), глава ФСБ Александр Бортников (69 лет).

Звание адмирала флота присваивалось в России в 1996 году (Феликс Громов), 2000 году (Владимир Куроедов) и 2006 году (Владимир Масорин). Все они уже оставили действительную службу.

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