ФСБ подготовила список запрещенных к распространению сведений о России

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.
Полный список таких сведений включает 61 пункт.
Среди них есть информация об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей, финансовом обеспечении войск, а также о преступлениях в армии и ее моральном состоянии.
Кроме того, ряд пунктов посвящен защите информации об отечественной космической программе — данных о целевых программах корпорации «Роскосмос», их финансировании и сроках выполнения, финансовом состоянии «Роскосмоса» и финансово-экономические прогнозов развития.
Список также включает сведения о техническом состоянии космических ракет, данные о разработке инноваций для космоса, внедрении космических технологий, развитии ядерной энергетики.
Ранее, 11 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение в области обороны понятия служебной тайны. Изменения вносятся в федеральный закон «Об обороне».
В августе 2020 года Министерство обороны России предложило отнести к категории конфиденциальной всю информацию, относящуюся к сфере обороны страны.