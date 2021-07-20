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04:19 (мск), источник: ТАСС

В Ереване заявили, что азербайджанские ВС обстреляли армянские позиции на границе

Как сообщили в Минобороны Армении, «при обстреле периодически применялись также минометы».

Источник: РИА "Новости"

ЕРЕВАН, 20 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана в понедельник обстреляли армянские позиции, расположенные на участке Ерасх Араратской области Армении. Об этом в ночь на вторник сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

«19 июля начиная с 18:40 (17:40 мск — прим. ТАСС) азербайджанские вооруженные силы в течение нескольких часов обстреливали армянские позиции, расположенные на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы, из огнестрельного оружия разного калибра. При обстреле периодически применялись также минометы», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, ситуация остается напряженной. Ведомство предупреждает, что «любая пограничная провокация будет встречена жестким ответом, а вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана».

14 июля на том же участке границы смертельное ранение получил контрактник ВС Армении, в связи с чем МИД страны выступил с заявлением, в котором строго осудил посягательство на суверенную территорию и отметил, что данный инцидент является грубейшим нарушением основополагающих принципов международного права.

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