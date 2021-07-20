07:36 (мск), источник: ТАСС
Тихановская заявила, что вскоре ожидает от США решительных шагов в отношении Минска
Лидер белорусской оппозиции сообщила, что «попросила США не стесняться вводить санкции против режима».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
По мнению Тихановской, со стороны США «в ближайшем будущем последуют решительные действия». Она не пояснила, о каких именно шагах идет речь, но подчеркнула, что «попросила США не стесняться вводить санкции против режима». «Это может быть болезненным в краткосрочной перспективе, но люди сейчас страдают
По версии лидера белорусской оппозиции, Блинкен хорошо понимает ситуацию в Белоруссии, а Госдепартамент «готов помочь».
Тихановская отметила, что не получила подтверждения относительно ее возможной встречи с президентом США Джо Байденом. «Конечно, было бы важно, чтобы мы встретились, но уже были встречи на таком высоком уровне, какие бывают не у каждого лидера, так что мы
В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.