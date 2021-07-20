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10:13 (мск), источник: Известия

В России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации

В России предложили ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям. С соответствующей инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

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Источник: РИА "Новости"

Он отправил письмо со своим предложением на имя главы Минюста Константина Чуйченко, оно есть в распоряжении RT.

Петров обратил внимание на то, что некоторые россияне пропагандируют домыслы о «вреде» вакцины и призывают других к отказу от прививок. Отдельно общественник подчеркнул, что среди распространяющих подобную информацию есть даже некоторые медработники.

Также автор инициативы напомнил, что в России возник черный рынок продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных.

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«В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании», — говорится в обращении.

По мнению Петрова, данные меры буду содействовать повышению ответственного отношения населения к процессу вакцинирования и помогут исключить «недопустимые явления» в стране.

Накануне жителя Курганской области привлекли к административной ответственности за распространение фейковой информации о вакцинации от коронавируса в социальных сетях. Являясь администратором нескольких групп в популярных пабликах, разместил недостоверную информацию о последствиях прививок от COVID-19.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которая привела к тяжким последствиям. Закон в зависимости от тяжести предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 2 млн рублей, а в виде лишения свободы — на срок до трех или пяти лет.

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