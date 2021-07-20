16:11 (мск), источник: ТАСС
Песков опроверг сообщения о строительстве, якобы ведущемся в Ново-Огарево
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/.
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«Я не располагаю информацией про
Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать публикации о строительстве, которое якобы ведется около президентской резиденции.
Он заметил, что в России ресурс, где был размещен соответствующий материал, внесен в реестр запрещенной информации, поэтому в Кремле его публикации не читают. «Я могу только сказать, что на территории резиденции президента нет никаких строек», — повторил Песков.