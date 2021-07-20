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22:41 (мск), источник: Lenta.Ru

В США признали бессилие санкций перед «Северным потоком-2»

Госдепартамент США признал, что американские санкции не смогли помешать строительству «Северного потока-2». Об этом официальный представитель дипведомства Нэд Прайс заявил в ходе брифинга.

Источник: Reuters

Однако, по его словам, уже в августе Госдеп намерен вернуться к вопросу газопровода и представить Конгрессу очередной доклад по ситуации с «Северным потоком-2».

«Как вам известно, в мае Конгрессу был представлен доклад по «Северному потоку-2"​​​. В августе, спустя 90 дней, ему будет представлен еще один доклад», — заявил Прайс.

Он также отметил, что представители американского дипведомства обсудили строительство «Северного потока-2» с Германией, Украиной и Польшей и другими странами, которые могут «пострадать» от запуска газопровода. Однако он признал, что Госдепартамент США пока не готов делать объявления по поводу возможного соглашения Вашингтона и Берлина по поводу трубопровода.

Ранее о переговорах с Германией по поводу «Северного потока-2» сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом она оставила без ответа вопрос СМИ о том, готовы ли Соединенные Штаты анонсировать новые санкции по данному проекту.

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