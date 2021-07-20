Рябков рассказал о последствиях выхода России из Договора по открытому небу

«Теперь о последствиях нашего выхода из ДОН. С практической точки зрения они в целом сопоставимы с последствиями выхода США. Речь идет о пересмотре квот наблюдательных полетов», — сказал Рябков в ходе выступления на конференции государств-участников Договора по открытому небу. Слова Рябкова опубликованы на сайте российского внешнеполитического ведомства.
О выходе России из договора российский МИД объявил 18 июня этого года. Фактическое прекращение участия Москвы в соглашении состоится 18 декабря 2021 г.
США вышли из договора в ноябре прошлого года. Тогда администрация бывшего американского президента Дональда Трампа пояснила, что поводом к этому стали «неоднократные нарушения» со стороны Москвы. Российская сторона данные обвинения опровергла.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.