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20 июля, источник: Известия

США пригрозили Кубе жесткими санкциями

Американская администрация разрабатывает меры привлечения к ответственности правительства Кубы в связи с протестами в республике. Об этом заявила во вторник, 20 июля, на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Источник: AP 2021

«По указанию президента (Соединенных Штатов Джо Байдена) мы активно предпринимаем меры, которые одновременно поддерживают народ Кубы и привлекают к ответственности кубинский режим», — сказала Псаки.

Так, по ее словам, министерство финансов продолжит выяснять, какие кубинские чиновники несут ответственность за насилие, репрессии и нарушения прав человека в отношении мирных протестующих на Кубе.

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Она также заявила о намерении создать рабочую группу по денежным переводам, чтобы обеспечить для кубинцев финансовые операции без посредников.

Кроме того, как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя госдепартамента Неда Прайса, США думают над тем, чтобы увеличить численность штата своего посольства в Гаване, в том числе, в целях усиления его защиты.

«Мы анализируем наши планы по увеличению (численности) штата нашего посольства в Гаване, чтобы расширить возможности в части оказания консульских услуг, повышения взаимодействия с гражданским обществом, а также обеспечения достаточного уровня безопасности», — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

20 июля сообщалось, что Соединенные Штаты планируют объявить о первых шагах в рамках обзора политики Кубы администрацией Джо Байдена.

11 июля тысячи кубинцев вышли на улицы для участия в массовых мирных протестах против правительства. Люди участвовали в митингах в Гаване, Пальма-Сориано, Сантьяго-де-Кубе, Сан-Антонио-де-лос-Баньосе и других муниципалитетах.

В свою очередь, президент Кубы Мигель Диас-Канель обратился к нации, призвав коммунистов выходить на улицы для предотвращения возможных провокаций против властей. Он также заявил, что коммунисты готовы драться на улицах и умереть за революцию.

После этого, 13 июля, глава кубинского МИДа Бруно Родригес Паррилья заявил о прямой вовлеченности властей США в организацию масштабных протестов в стране. По его убеждению, в митингах принимали участие «агенты иностранной державы», получавшие финансирование и инструкции из-за рубежа.

17 июля более 100 тыс. сторонников властей Кубы вышли на манифестацию в центральной части Гаваны, чтобы поддержать политический курс действующего руководства республики.

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