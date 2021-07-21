«Яблоко» оспорило в суде решение об отмене открытой трансляции с участков

Как ранее сообщал «Ъ», ЦИК, ссылаясь на экономию средств, отказался от общедоступной трансляции с избирательных участков в дни голосования. Доступ к ней получат лишь избиркомы, кандидаты и представители партий, а также информцентр ЦИКа и региональные штабы по наблюдению за выборами. Остальные желающие смогут наблюдать за процессом голосования в реальном времени в специальных центрах наблюдения, которые будут организованы во всех субъектах РФ.
Николай Рыбаков считает, что решение ЦИКа нарушает конституционный запрет на умаление прав и свобод человека, который допускает ограничение прав исключительно федеральным законом, а не подзаконным актом. «ЦИК превысил свои полномочия до полномочий федерального законодателя, создав почву для нарушений избирательных прав граждан в части, касающейся контроля за избирательным процессом», — отмечается в иске. Господин Рыбаков полагает, что прямая трансляция позволяет реализовать принцип открытости выборов и обеспечить доверие к их результатам. Ограничение же круга лиц, имеющих доступ к трансляциям, является коррупциогенным фактором и создает почву для многочисленных нарушений.
Отметим, что согласно закону о выборах в Госдуму видеотрансляция с участков не является обязательной, а лишь «может применяться» в ходе голосования. Порядок ее применения по согласованию с Минцифры устанавливает ЦИК, который и на предыдущих выборах делал это своими постановлениями.
Ранее решение об ограничении доступа к трансляции раскритиковали и некоторые электоральные эксперты. Во вторник, 20 июля, глава ЦИКа Элла Памфилова назвала их «одной группой, в которой истерика по поводу видеонаблюдения», и заявила, что «там у некоторых летят зарубежные контракты, наша схема бьет по ним».
Согласно карточке закупки, размещенной на сайте ЕИС «Закупки» Федерального казначейства в декабре 2020 года и обновленной 14 июля 2021 года, Минцифры намерено потратить в 2021 году на «оказание услуг, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения» в интернет при проведении выборов депутатов Госдумы, 2,29 млрд руб.
Кира Дюрягина