Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 июляВенчание на царство Михаила Романова, первая в истории высадка на Луну и другие события
Фоторепортажи
20В Германии ввели режим военной катастрофы
8New Shepard совершил первый пилотируемый суборбитальный полет
05:49 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Яблоко» оспорило в суде решение об отмене открытой трансляции с участков

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил в Верховный суд иск с требованием признать незаконным постановление Центризбиркома (ЦИК) о видеонаблюдении на выборах в Госдуму.

Источник: AP 2021

Как ранее сообщал «Ъ», ЦИК, ссылаясь на экономию средств, отказался от общедоступной трансляции с избирательных участков в дни голосования. Доступ к ней получат лишь избиркомы, кандидаты и представители партий, а также информцентр ЦИКа и региональные штабы по наблюдению за выборами. Остальные желающие смогут наблюдать за процессом голосования в реальном времени в специальных центрах наблюдения, которые будут организованы во всех субъектах РФ.

Читайте также
Песков опроверг сообщения о строительстве, якобы ведущемся в Ново-Огарево

Николай Рыбаков считает, что решение ЦИКа нарушает конституционный запрет на умаление прав и свобод человека, который допускает ограничение прав исключительно федеральным законом, а не подзаконным актом. «ЦИК превысил свои полномочия до полномочий федерального законодателя, создав почву для нарушений избирательных прав граждан в части, касающейся контроля за избирательным процессом», — отмечается в иске. Господин Рыбаков полагает, что прямая трансляция позволяет реализовать принцип открытости выборов и обеспечить доверие к их результатам. Ограничение же круга лиц, имеющих доступ к трансляциям, является коррупциогенным фактором и создает почву для многочисленных нарушений.

Отметим, что согласно закону о выборах в Госдуму видеотрансляция с участков не является обязательной, а лишь «может применяться» в ходе голосования. Порядок ее применения по согласованию с Минцифры устанавливает ЦИК, который и на предыдущих выборах делал это своими постановлениями.

Ранее решение об ограничении доступа к трансляции раскритиковали и некоторые электоральные эксперты. Во вторник, 20 июля, глава ЦИКа Элла Памфилова назвала их «одной группой, в которой истерика по поводу видеонаблюдения», и заявила, что «там у некоторых летят зарубежные контракты, наша схема бьет по ним».

Согласно карточке закупки, размещенной на сайте ЕИС «Закупки» Федерального казначейства в декабре 2020 года и обновленной 14 июля 2021 года, Минцифры намерено потратить в 2021 году на «оказание услуг, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения» в интернет при проведении выборов депутатов Госдумы, 2,29 млрд руб.

Кира Дюрягина

 Как Путин с Кудриным работу в Москве искали
МОК впервые в истории изменил олимпийский девиз
США пригрозили Кубе жесткими санкциями
Ученые признали экстракт полыни эффективным против COVID-19
В Японии заявили о возможности отмены Олимпиады
Скандал вокруг взлома телефонов по всему миру: что известно
В МИД рассказали о последствиях выхода России из ДОН
Сбившую насмерть двоих детей в Москве поместили в СИЗО-6
В ВОЗ предупредили о появлении более опасного штамма COVID
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Киеву стоит бояться России
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Новости партнеров
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Стала известна причина смерти Ларисы Шойгу
Избили звонившего Путину россиянина
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Авто
Audi выкатила свои самые быстрые автомобили на гоночный трек Линейка спортивных автомобилей с индексами S и RS сейчас представлена моделями практически всех классов. Редакция Авто Mail.ru поездила на них на трассе «Сочи Автодром»: машины получились действительно быстрыми и злыми
Кино
Звезды «Сватов» расплакались на финальной съемке проекта Актеры не смогли сдержать слез, прощаясь с сериалом
Товары для дома
Что купить, чтобы стать блогером
Лучше, чем в офисе: как организовать работу дома
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Gnezdo.ru
Маша в коме встретила 22-летие: какая она сейчас
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
Не забыли? 72-летняя Зита и Гита сегодня
6 актрис с дефектами лица, которые мы не замечаем
Леди
Прически с большой резинкой из 90-х: 12 лучших примеров Скранч – огромная бархатная резинка, которая сегодня вновь пользуется невероятной популярностью
Дом
Чем заменить пакет с пакетами
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
6 безвкусных дизайнерских решений
7 крутых советов дачнику
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь