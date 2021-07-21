Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 июляВенчание на царство Михаила Романова, первая в истории высадка на Луну и другие события
Фоторепортажи
1010 самых зловещих крепостей-тюрем в истории
1010 невероятных тоннелей со всего мира
11:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

Президента Франции Макрона могли прослушивать с помощью программы Pegasus

Согласно появившимся в СМИ сообщениям, президент Франции Эммануэль Макрон оказался в числе мировых лидеров, чьи телефоны могли подвергнуться хакерской атаке.

Источник: EPA

Считается, что хакеры намеревались запустить в эти телефоны вирусную программу Pegasus, и с ее помощью подслушивать разговоры. Pegasus — программа, разработанная базирующейся в Израиле компанией NSO Group.

В общей сложности в списке, который интересовал клиентов NSO, содержалось около 50 тыс. номеров, в том числе и номер Макрона.

Сама компания NSO отрицает какую-либо причастность к хакерам или этому списку и утверждает, что программное обеспечение, о котором идет речь, предназначено для борьбы с преступниками и террористами.

Компания заверяет, что к программе имеют доступ только военные, правоохранительные органы и разведывательные организации с хорошим послужным списком в области соблюдения прав человека.

В NSO также заявили, что сообщения, появившиеся на волне расследования, проведенного базирующейся в Париже неправительственной организацией Forbidden Stories и правозащитной организацией Amnesty International, были полны неверных предположений и неподтвержденных теорий.

Согласно сообщению французской газеты Le Monde, номер президента Макрона, которым он пользовался с 2017 года, вычислила марокканская разведка.

Власти Марокко отрицают, что имели дело с израильской компанией.

Кроме того, наличие чьего-то телефона в списке еще не означает, что против владельца этого номера была применена шпионская программа, это говорит лишь о том, что он является потенциальной мишенью.

Новость
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд

В случае с президентом Франции никто не может сказать с точностью, была ли хакерская программа когда-либо внедрена в его телефон.

Среди других высокопоставленных политиков, фигурирующих в списке, можно отметить президента Ирака Барама Салиха и президента Южной Африки Сирила Рамафозу, а также действующих премьер-министров Пакистана, Египта и Марокко, и даже марокканского короля.

В общей же сложности потенциальными мишенями для прослушивания могли быть более 600 правительственных чиновников из 34 стран.

Как заявили в администрации французского президента, если вскрывшиеся факты подтвердятся, это может иметь очень серьезные и далеко идущие последствия.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Смириться и надеть масочку". Как православные в России переживают треть...
ОНК: экспертиза признала невменяемым "казанского стрелка" Ильназа Галявиева
США призвали Киев не критиковать сделку по «Северному потоку-2»
Вильфанд: Европейская часть России «посинеет» от холода
В России отменили обязательный штамп о браке в паспорте
С 1 августа появятся новые льготы и повысят социальные выплаты
Экспортер леса в Китай назвал причину криминализации отрасли
Первого спортсмена отстранили от Олимпиады из-за коронавируса
Молдавские политики подрались в прямом эфире
Здоровье
Прививка от коронавируса: последствия и осложнения Насколько опасно делать прививку: пытаемся выразить это в цифрах.
Hi-Tech
Неожиданная находка. Что скрывал 15 000-летний ледник Находка удивила ученых
Горячие темы на Авто
Они над нами издеваются. 120
Впечатления от поездки в столичный регион... 109
Что-то тишина сегодня в курилке. Не уж то жара всех одолела? 103
Про необычных автоподставщиков (или как их лучше назвать) на трассах 83
Товары для дома
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
7 гаджетов, которые сберегут ваши нервы и время
Gnezdo.ru
Зеленский решил судьбу Крыма
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Годами любили его, не зная настоящей фамилии
Неприятная новость для дачников: уже все решено
Леди
Все мужчины 50-летней Нонны Гришаевой Нонна Гришаева отмечает сегодня 50-летний юбилей. Поздравляем ее с круглой датой и вспоминаем о всех романах в жизни знаменитости.
Дом
7 случаев, когда не нужно менять старый паркет
5 решений для скандинавского интерьера
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
5 привычек хорошей хозяйки, которые облегчают жизнь
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь