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10:49 (мск), источник: ТАСС

Politico узнала о просьбе США к Украине не критиковать сделку по «Северному потоку — 2»

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Об этом пишет во вторник со ссылкой на источники газета Politico.

Источник: РИА "Новости"

По ее данным, американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение его реализации. Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался.

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Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по «Северному потоку — 2» встретит серьезное сопротивление. Источники Politico, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы остановить завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации.

Между тем, по сведениям Politico, Вашингтон назначил Зеленскому дату встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме позднее этим летом. В Белом доме на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию пока не ответили.

Готовящаяся сделка

Как сообщила ранее со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, Соединенные Штаты и Германия могут объявить о достижении сделки по «Северному потоку — 2» уже в среду, 21 июля. По сведениям издания, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии.

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В свою очередь агентство Bloomberg сообщало во вторник, что США и Германия близки к договоренностям относительно газопровода «Северный поток — 2», они, как ожидается, будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ якобы применяет энергоресурсы для давления на Украину. По словам источника агентства из числа официальных лиц США, стороны близки к соглашению.

«Северный поток — 2» — одна из спорных тем в отношениях Вашингтона и Берлина. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон выступал против строительства и пытался заблокировать проект. Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. На прошлой неделе «Северный поток — 2» обсуждали в Вашингтоне президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

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